«Хотим победить. Не отнять у них очки, а взять их себе». Мудрик – о матче с Англией

Полузащитник лондонского «Челси» и украинской сборной Михаил Мудрик прокомментировал предстоящий матч в рамках отборочного цикла к Евро-2024, в котором Украина сыграет против Англии.

«Они фавориты. Они могут думать, что возьмут три очка и выиграют. Это нормально. Но если ты думаешь, что проигрываешь, лучше не выходить на поле, особенно если ты играешь за сборную Украины. Мы тоже хотим победить. Не хотим отобрать очки у Англии, мы хотим себе в карман добавить эти очки, взять их себе», — цитирует Мудрика ua.tribuna.com.

Напомним, встреча между украинцами и англичанами состоится 9 сентября во Вроцлаве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.