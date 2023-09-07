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«Хотим победить. Не отнять у них очки, а взять их себе». Мудрик – о матче с Англией

Встреча состоится 9 сентября в 19:00 (мск).
07 сентября 2023 08:18
автор: Виталий Овсянников

Полузащитник лондонского «Челси» и украинской сборной Михаил Мудрик прокомментировал предстоящий матч в рамках отборочного цикла к Евро-2024, в котором Украина сыграет против Англии.

«Они фавориты. Они могут думать, что возьмут три очка и выиграют. Это нормально. Но если ты думаешь, что проигрываешь, лучше не выходить на поле, особенно если ты играешь за сборную Украины. Мы тоже хотим победить. Не хотим отобрать очки у Англии, мы хотим себе в карман добавить эти очки, взять их себе», — цитирует Мудрика ua.tribuna.com.

Напомним, встреча между украинцами и англичанами состоится 9 сентября во Вроцлаве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

источник: UA Tribuna
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