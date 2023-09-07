Украинский защитник «Интер Майами» рассказал о поведении Месси и Бекхэма

Защитник «Интер Майами» Сергей Кривцов поделился мнением о нападающем команды Лионеле Месси и президенте клуба Дэвиде Бекхэме.

«Телохранитель Месси не напрягает. Все понимают, что за человек у нас в команде. В раздевалке все простые. И Альба, и Бускетс, и Лео. Все простые ребята, очень скромные. Думаю, что благодаря этому воспитанию они такие великие футболисты.

Дэвид Бекхэм тоже очень коммуникабельный, очень современный. Всегда даёт наставления перед игрой, после игры. Заходит в раздевалку, всех поздравляет. Так и должно быть в больших клубах. Он совладелец клуба и очень хорошо справляется с этой ролью», — заявил Кривцов для ютуб-канале «ВЗБІРНА».

Напомним, украинский защитник выступает за клуб МЛС с января 2023 года.