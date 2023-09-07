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Радимов считает, что «Зениту» необходим лидер команды на позицию Малкома

В составе российского клуба футболист четыре раза завоевал чемпионский титул.
07 сентября 2023 09:22
автор: Александр Поволоцкий

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов считает, что клуб пока не смог компенсировать уход нападающего Малкома.

Лучший бразилец покинул команду из Санкт-Петербурга и перешел в саудовский «Аль‑Хиляль».

«Своими силами компенсировать потерю такого игрока очень сложно. «Зениту» нужен лидер на эту позицию. Мы видим, что Мостовому сложно стать лидером, как и Бакаеву. Туда смещались Мантуан и Клаудиньо, но компенсировать такую потерю тяжело», — приводит «Матч ТВ» слова Радимова.

В составе »Зенита» Малком провел 109 матчей, в которых забил 42 мяча и отдал 24 голевые передачи.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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