Радимов считает, что «Зениту» необходим лидер команды на позицию Малкома

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов считает, что клуб пока не смог компенсировать уход нападающего Малкома.

Лучший бразилец покинул команду из Санкт-Петербурга и перешел в саудовский «Аль‑Хиляль».

«Своими силами компенсировать потерю такого игрока очень сложно. «Зениту» нужен лидер на эту позицию. Мы видим, что Мостовому сложно стать лидером, как и Бакаеву. Туда смещались Мантуан и Клаудиньо, но компенсировать такую потерю тяжело», — приводит «Матч ТВ» слова Радимова.

В составе »Зенита» Малком провел 109 матчей, в которых забил 42 мяча и отдал 24 голевые передачи.