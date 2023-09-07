Джон Терри близок к назначению на пост главного тренера «Аль-Шабаба»

Сегодня, 7 сентября, The Sun сообщает о том, что экс-защитник лондонского «Челси» и сборной Англии Джон Терри близок к назначению на пост наставника клуба Саудовской Аравии «Аль-Шабаба».

После окончания футбольной карьеры он работал ассистентом главного тренера в «Астон Вилле» и «Лестере». В последнее время Терри трудился в академии лондонского «Челси».

Согласно данным источника, руководство «Аль-Шабаба» считает, что 42-летний англичанин обладает огромным авторитетом и необходимыми качествами наставника для привлечения в клуб новых звезд. Отмечается, что «Челси» без проблем отпустит Терри в новый клуб, так как уважает свою легенду.