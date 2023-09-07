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Вадим Гаранин: я вёл переговоры с «Динамо», но они сделали выбор в пользу Лички

Ранее он работал наставником в «Сочи» и «Енисее».
07 сентября 2023 10:22
автор: Виталий Овсянников

Российский специалист Вадим Гаранин, ранее возглавлявший «Сочи» и «Енисей», заявил, что в межсезонье вёл переговоры с московским «Динамо».

«Практически сразу после ухода из Красноярска появились реальные варианты из ФНЛ. Но я понял, что не готов так быстро браться за работу. Мне нужно было время, чтобы выдохнуть, осмотреться и сделать выводы. Что касается предложений из РПЛ, то в июне общался с руководителями «Динамо». Мы обсуждали полноценное сотрудничество, речь шла о долгосрочном контракте. Но клуб выбрал Марцела Личку. Как я уже говорил ранее, хочу, чтобы у него всё получилось!» — цитирует Гаранина издание «Спорт-экспресс».

В сезоне-2022/23 Вадим Гаринин привёл «Енисей» к четвертому месту в Первом дивизионе, после чего покинул клуб.

источник: «Спорт-Экспресс»
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