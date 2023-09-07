Бывший тренер «Оренбурга» Ярошик: хотелось по-другому вернуться в Россию

Бывший наставник «Оренбурга» Иржи Ярошик о своем будущем.

Напомним, что перед началом сезона чешский специалист возглавил клуб, сменив Марцела Личку. Под руководством Ярошика «Оренбург» провёл в РПЛ 5 матчей и потерпел 4 поражения. Ещё одна встреча завершилась вничью.

«Честно, я и сам не знаю, что будет дальше. Последние дни было не до футбола, но я, конечно, по возможности буду следить за «Оренбургом». Хотелось по-другому вернуться в Россию», - приводит «Метарейтинг» слова Ярошика.

Отметим, что в семье Иржи произошла трагедия, после которой он покинул Россию.