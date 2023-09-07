Экс-футболист сборной России Кутепов объяснил переход в клуб из Второй лиги

Экс-защитник российской сборной Илья Кутепов рассказал причины своего перехода в клуб «Велес» из Второй лиги.

«Да, «Велес» оказался оптимальным вариантом. Во-первых, когда я находился в поиске клуба, у меня в Москве запустился бизнес-проект, и для его развития мне нужно быть здесь и все контролировать. Во-вторых, в июле родился третий ребенок, и мне хотелось бы чаще его видеть. Семья тоже сыграла важную роль в принятии решения. В предложении от «Велеса» сошлось все. В том числе интерес тренера Евгения Бушманова, с которым я уже работал в «Спартаке-2», возможность заниматься любимым делом — играть в футбол и при этом находиться в Москве», - заявил Кутевов в интервью Sport24.

Напомним, с 2012 по 2022 год Кутепов выступал за «Спартак». В 2017 году он стал победителем РПЛ. Спустя год дошёл до четвертьфинала ЧМ-2018 в составе сборной России. 30-летний Кутепов – воспитанник академии «Спартака». С лета 2022 года он выступал за «Торпедо», в составе которого в прошлом сезоне провёл 14 матчей и не отметился результативными действиями. После завершения сезона-2022/2023 футболист покинул московский клуб.