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Алан Дзагоев близок к переходу в греческий клуб «ПАС Ламия 1964»

Ранее он выступал за ЦСКА и «Рубин».
Алан Дзагоев близок к переходу в греческий клуб «ПАС Ламия 1964»
07 сентября 2023 11:03
автор: Виталий Овсянников
автор фото: РИА Новости

Сегодня, 7 сентября, издание «Чемпионат», ссылаясь на собственный источник, знакомый с ситуацией, сообщает о том, что российский полузащитник Алан Дзагоев близок к подписанию контракту с греческим клубом «ПАС Ламия 1964».

В переходе 33-летнего футболиста лично заинтересован наставник команды Леонидас Воколос. На текущий момент стороны согласовывают условия контрактного соглашения.

Напомним, с 2008 по 2022 год Алан Дзагоев выступал за ЦСКА. В составе столичных армейцев он провёл 395 игр, забил 75 мячей и оформил 93 ассиста. Сезон-2022/23 провёл в казанском «Рубине».

Отметим, что за греческий клуб также играет другой экс-игрок красно-синих, сербский хавбек Зоран Тошич.

источник: Чемпионат.com
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