Алан Дзагоев близок к переходу в греческий клуб «ПАС Ламия 1964»

Сегодня, 7 сентября, издание «Чемпионат», ссылаясь на собственный источник, знакомый с ситуацией, сообщает о том, что российский полузащитник Алан Дзагоев близок к подписанию контракту с греческим клубом «ПАС Ламия 1964».

В переходе 33-летнего футболиста лично заинтересован наставник команды Леонидас Воколос. На текущий момент стороны согласовывают условия контрактного соглашения.

Напомним, с 2008 по 2022 год Алан Дзагоев выступал за ЦСКА. В составе столичных армейцев он провёл 395 игр, забил 75 мячей и оформил 93 ассиста. Сезон-2022/23 провёл в казанском «Рубине».

Отметим, что за греческий клуб также играет другой экс-игрок красно-синих, сербский хавбек Зоран Тошич.