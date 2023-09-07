Марио Балотелли: я отказался от предложения из Китая, намного превышающего арабские цифры

Экс-форвард сборной Италии Марио Балотелли, в настоящее время выступающий за «Сьон», поделился воспоминаниями о том, как однажды отказался от очень щедрого предложения от клуба из Китая.

По словам 33-летнего нападающего, оно сильно превышало текущие контракты звёзд в Саудовской Про-лиге.

«Я отказался от китайского предложения, намного превышающего арабские цифры. Тогда я предпочел играть в футбол и остаться в Марселе», — цитирует Балотелли Corriere dello Sport.

Наибольшую известность Балотелли получил, выступая за «Интер», «Манчестер Сити» и «Милан». В составе сборной Италии провёл 36 матчей и завоевал серебряные медали Евро-2012.