«Локомотив» может продать Изидора в один из клубов РПЛ

Французский нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор может перейти в один из клубов чемпионата России.

Об этом сегодня, 7 сентября, сообщает телеканал «Матч ТВ».

Согласно данным источника, агент футболиста ведет переговоры с «Краснодаром», ЦСКА и «Зенитом». Отмечается, что сине-бело-голубые являются главным претендентом на покупку французского форварда.

Напомним, что в конце августа футболист покинул расположение клуба РПЛ и улетел во Францию, однако перейти в клуб Лиги 1 ему так и не удалось. Контракт Изидора с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года.