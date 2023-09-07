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«Локомотив» может продать Изидора в один из клубов РПЛ

Француз выступает за железнодорожников с 2022 года.
07 сентября 2023 12:57
автор: Виталий Овсянников

Французский нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор может перейти в один из клубов чемпионата России.

Об этом сегодня, 7 сентября, сообщает телеканал «Матч ТВ».

Согласно данным источника, агент футболиста ведет переговоры с «Краснодаром», ЦСКА и «Зенитом». Отмечается, что сине-бело-голубые являются главным претендентом на покупку французского форварда.

Напомним, что в конце августа футболист покинул расположение клуба РПЛ и улетел во Францию, однако перейти в клуб Лиги 1 ему так и не удалось. Контракт Изидора с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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