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РПЛ назвала претендентов на награду лучшему игроку по итогам июля и августа

Чемпионат возобновится 15 сентября.
07 сентября 2023 13:17
автор: Александр Поволоцкий

РПЛ опубликовала список претендентов на получение награды лучшему игроку по итогам июля и августа.

Отметим, что в список вошли пять футболистов. Речь идет о нападающем «Зенита» Матео Кассьерра (шесть голов и одна результативная передача в 6 матчах), Бенхамине Гарре из «Крыльев Советов» (три забитых мяча и два голевых паса в 5 поединках), форварде «Спартака» Тео Бонгонде (три гола и один ассист в шести играх), Константине Тюкавине («Динамо» — 3 гола и 2 голевые передачи в 6 встречах).

Также в список попал голкипер «Краснодара» Матвее Сафонове (четыре сухих матча из шести). «Быки» возглавляют таблицу чемпионата РПЛ, набрав 17 очков в семи матчах.

источник: РПЛ
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