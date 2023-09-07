Агент Вильсона Изидора подтвердил информацию о переговорах с «Зенитом»

Футбольный агент Гарольд Ичбиа, клиентом которого является форвард «Локомотива» Вильсон Изидор, подтвердил, что стороны ведут переговоры о трансфере футболиста в «Зенит».

Ранее сообщалось, что агент футболиста договаривается с «Краснодаром», ЦСКА и «Зенитом» о возможном переходе игрока.

«Да, мы работаем над этим. Его трансфер возможен только в «Зенит». ЦСКА и «Краснодар» — точно нет», — цитирует Ичбиа Sport24.

Напомним, что в конце августа футболист покинул расположение клуба РПЛ и улетел во Францию, однако перейти в клуб Лиги 1 ему так и не удалось. Контракт Изидора с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года.