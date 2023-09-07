Полузащитник «Эвертона» Демарай Грей перешёл в «Аль-Иттифак»

Сегодня, 7 сентября, английский «Эвертон» объявил о том, что 27-летний английский футболист Демарай Грей перешёл в клуб Саудовской Аравии «Аль-Иттифак».

Отметим, что главным тренером этой команды является легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард.

О сумме трансфера «Эвертон» данных не предоставил. По данным СМИ «Аль-Иттифак» заплатил за переход Грея 10 млн евро. Саудовцы подписали контракт с 27-летнем игроком на четыре года.

В сезоне-2022/23 полузащитник провёл за «ирисок» 36 встреч, в которых забил четыре гола.