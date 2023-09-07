Марио Фернандес получил штраф за забег во время празднования гола «Зенита» в матче с ЦСКА

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил о том, что защитник «Зенита» Марио Фернандес был оштрафован за инцидент, случившийся в матче 7-го тура РПЛ, в котором сине-бело-голубые сыграли вничью против ЦСКА со счётом 1:1.

После того, как санкт-петербургский клуб сравнял счёт, игрок побеждал от скамейки запасных к угловому флажку, чтобы отпраздновать его со своей команды.

«Фернандес оштрафован за выход за пределы технической зоны. Это первое нарушение в сезоне, поэтому штраф 10 тысяч рублей», — цитирует Григорьянца телеканал «Матч ТВ».

Напомним, Фернандес стал игроком «Зенита» летом 2023 года. Ранее с 2012 по 2022 год он выступал за ЦСКА.