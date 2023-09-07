Гол Кузяева за «Гавр» номинирован на звание лучшего в Лиге 1 в августе

Гол российского полузащитника «Гавра» Далера Кузяева, который он забил в ворота «Бреста», номинирован на звание лучшего гола августа во французском чемпионате. Об этом сообщает официальный сайт Лиги 1.

На текущий момент «Гавр» располагается на седьмой строчке в Лиге 1 с пятью очками в активе.

В матче с «Лорьяном», прошедшем в рамках четвертого тура Лиги 1, Кузяев забил уже второй гол за свою новую команду.

Кузяев перешёл в «Гавр» на правах свободного агента в прошлом месяце после того, как истёк его контракт с «Зенитом». Он является пятикратным чемпионом России и двукратным обладателем Суперкубка страны.