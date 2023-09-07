Властимил Петржела заявил, что сборная России уверенно обыграла бы «Зенит»

Экс-главный тренер «Зенита» Властимил Петржела ответил на вопрос, кто победил бы в матче между сборной России и текущем составом санкт-петербургского клуба.

«Если бы состоялся матч между «Зенитом» и сборной России, команда Карпина уверенно обыграла бы соперника, мне так кажется. Головин и Миранчук играют в Европе в больших командах. И как такое возможно, чтобы национальная команда была слабее? Они должны быть самыми сильными в стране, я не могу представить другого исхода», — заявил Петржела в интервью «РБ-Спорт».

Напомним, сегодня, 7 сентября, российская национальная команда проведет товарищескую встречу против Египта U23. Игра начнется в 19:00 (мск).