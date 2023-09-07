ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Властимил Петржела заявил, что сборная России уверенно обыграла бы «Зенит»

Мнение чешского специалиста.
07 сентября 2023 14:29
автор: Виталий Овсянников

Экс-главный тренер «Зенита» Властимил Петржела ответил на вопрос, кто победил бы в матче между сборной России и текущем составом санкт-петербургского клуба.

«Если бы состоялся матч между «Зенитом» и сборной России, команда Карпина уверенно обыграла бы соперника, мне так кажется. Головин и Миранчук играют в Европе в больших командах. И как такое возможно, чтобы национальная команда была слабее? Они должны быть самыми сильными в стране, я не могу представить другого исхода», — заявил Петржела в интервью «РБ-Спорт».

Напомним, сегодня, 7 сентября, российская национальная команда проведет товарищескую встречу против Египта U23. Игра начнется в 19:00 (мск).

источник: «РБ-Спорт»
«Раньше играли в красивый футбол, а сейчас играют на результат». Черчесов – о «Краснодаре»
До 2021 года он руководил сборной России.
07.09.2023 15:15
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Источник: Изидор перейдёт в «Зенит» на правах аренды
Клуб из Санкт-Петербурга получит право выкупа игрока.
07.09.2023 15:04
Футбол
автор: Александр Кожевников
Лука Модрич заявил, что скучает по Кариму Бензема в «Реале»
В 2018 году хорват стал обладателем «Золотого мяча».
07.09.2023 14:40
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Гол Кузяева за «Гавр» номинирован на звание лучшего в Лиге 1 в августе
Кузяев отличился за новый клуб уже дважды.
07.09.2023 14:28
Футбол
автор: Александр Кожевников
Марио Фернандес получил штраф за забег во время празднования гола «Зенита» в матче с ЦСКА
Марио Фернандес получил штраф за забег во время празднования гола «Зенита» в матче с ЦСКА
Встреча завершилась со счётом 1:1.
07.09.2023 14:11
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Полузащитник «Эвертона» Демарай Грей перешёл в «Аль-Иттифак»
Он выступал за «ирисок» с 2021 года.
07.09.2023 13:34
Футбол
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.