Лука Модрич заявил, что скучает по Кариму Бензема в «Реале»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич заявил, что в текущем составе «сливочных» не хватает Карима Бензема.

Француз перешёл из испанской команды в «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии.

«Конечно, я скучаю по Бензема, мы провели вместе 11 лет. Похожие чувства я испытываю и по отношению к другим покинувшим команду игрокам и моим друзьям, таким как Серхио Рамос, Марсело, Криштиану Роналду. Мы долго играли вместе, многое выиграли и пережили. Это особенные отношения, которые оставили свой след навсегда», — цитирует Модрича издание Sportske Novosti.

Напомним, в 2018 году хорват стал обладателем «Золотого мяча». В 2022 году аналогичную награду завоевал Карим Бензема.