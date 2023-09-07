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Источник: Изидор перейдёт в «Зенит» на правах аренды

Клуб из Санкт-Петербурга получит право выкупа игрока.
07 сентября 2023 15:04
автор: Александр Кожевников

Форвард «Локомотива» Вильсон Изидор станет игроком «Зенита». Стороны договорились об аренде игрока.

Об этом сообщает журналист Иван Карпов.

Как информирует источник, санкт-петербургский клуб арендует форварда за €1,35 млн до конца сезона. Сине-бело-голубые смогут выкупить Вильсона у «Локомотива».

Ранее сообщалось, что агент футболиста договаривается с «Краснодаром», ЦСКА и «Зенитом» о возможном переходе игрока.

Напомним, что в конце августа футболист покинул расположение клуба РПЛ и улетел во Францию, однако перейти в клуб Лиги 1 ему так и не удалось. Контракт Изидора с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года.

источник: «Советский спорт»
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