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«Раньше играли в красивый футбол, а сейчас играют на результат». Черчесов – о «Краснодаре»

До 2021 года он руководил сборной России.
07 сентября 2023 15:15
автор: Виталий Овсянников

Российский специалист Станислав Черчесов прокомментировал игру «Краснодара» в текущем розыгрыше чемпионата России.

«Сегодня они на первом месте. Поменяли философию, раньше играли в красивый футбол, а сейчас играют на результат. Но сезон длинный, разное может быть. Возможны травмы и многое другое. Нужно и дальше сохранить эту стабильность», - заявил Станислав Черчесов в эфире «России 24».

Напомним, на текущий момент «Краснодар» располагается на первом месте в турнирной таблице РПЛ по итогам семи туров.

Летом текущего года Станислав Черчесов был уволен из венгерского «Ференцвароша», с которым дважды подряд выигрывал чемпионат страны. С 2016 по 2021 год руководил сборной России, которая дошла до стадии 1/4 финала на ЧМ-2018.

источник: Телеканал «Россия 24»
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