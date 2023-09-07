«Некомфортно». Черчесов рассказал о своём отношении к слухам о назначении в один из клубов РПЛ

Российский специалист Станислав Черчесов высказался о том, как проходит для него поиск новой работы.

«Я прилетел только недавно. Очень некомфортно себя чувствуешь ко всем этим слухам. Коллеги работают, неприятно это читать. Наша задача друг к другу относится с уважением. Ваш брат, журналист, любит об этом писать, а в реальности всё по другому

Поиск работы? Никаких сложностей нет, я прилетел на мероприятие. Ситуации такая, сама решится. Я никогда сам ничего не предпринимал. Даже если кто-то позвонил, то это не значит, что ты туда побежал. Многие президенты не знают, чего хотят. А когда у людей есть понимание, что нужно делать, то можно вести разговоры. Мы уже не раз доказали, что что-то умеем», - заявил Станислав Черчесов в эфире «России 24».

Летом текущего года Станислав Черчесов был уволен из венгерского «Ференцвароша», с которым дважды подряд выигрывал чемпионат страны. С 2016 по 2021 год руководил сборной России, которая дошла до стадии 1/4 финала на ЧМ-2018.