Черчесов объяснил, почему отказался стать главным тренером клуба из Саудовской Аравии

Российский специалист Станислав Черчесов рассказал о причинах своего отказа стать главным тренером клуба из Саудовской Аравии.

«Были принципы и понимание, что я главный тренер «Ференцвароша». Решали задачи, которые перед нами были поставлены, вот и все. Другое дело, что, когда задача не решена, приходит день X и надо говорить друг другу: «Спасибо, до свидания», — сказал Черчесов в эфире «Россия 24».

Напомним, летом текущего года Станислав Черчесов был уволен из венгерского «Ференцвароша», с которым дважды подряд выигрывал чемпионат страны. С 2016 по 2021 год руководил сборной России, которая дошла до стадии 1/4 финала на ЧМ-2018.