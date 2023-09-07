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Черчесов объяснил, почему отказался стать главным тренером клуба из Саудовской Аравии

До 2021 года он руководил сборной России.
Черчесов объяснил, почему отказался стать главным тренером клуба из Саудовской Аравии
07 сентября 2023 15:53
автор: Виталий Овсянников
автор фото: РИА Новости

Российский специалист Станислав Черчесов рассказал о причинах своего отказа стать главным тренером клуба из Саудовской Аравии.

«Были принципы и понимание, что я главный тренер «Ференцвароша». Решали задачи, которые перед нами были поставлены, вот и все. Другое дело, что, когда задача не решена, приходит день X и надо говорить друг другу: «Спасибо, до свидания», — сказал Черчесов в эфире «Россия 24».

Напомним, летом текущего года Станислав Черчесов был уволен из венгерского «Ференцвароша», с которым дважды подряд выигрывал чемпионат страны. С 2016 по 2021 год руководил сборной России, которая дошла до стадии 1/4 финала на ЧМ-2018.

источник: Телеканал «Россия 24»
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