Экс-форвард сборной Испании Рауль может возглавить «Вильярреал»

Бывший форвард мадридского «Реала» и сборной Испании Рауль является кандидатом на должность главного тренера «Вильярреала», информирует Marca.

По данным источника, 46-летний специалист, в настоящее время возглавляющий молодежную команду «Реала», сообщил руководству столичного клуба об имеющимся варианте работы в «Вильярреале».

Ранее боссы «Вильярреала» уволили с поста главного тренера Кике Сетьена, который возглавлял клуб с октября 2022 года. В нынешнем сезоне чемпионата Испании команда проиграла три матча из четырёх и занимает 15-е место в турнирной таблице.