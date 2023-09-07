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Экс-форвард сборной Испании Рауль может возглавить «Вильярреал»

Ранее клуб покинул Кике Сетьен.
07 сентября 2023 16:22
автор: Денис Владимиров

Бывший форвард мадридского «Реала» и сборной Испании Рауль является кандидатом на должность главного тренера «Вильярреала», информирует Marca.

По данным источника, 46-летний специалист, в настоящее время возглавляющий молодежную команду «Реала», сообщил руководству столичного клуба об имеющимся варианте работы в «Вильярреале».

Ранее боссы «Вильярреала» уволили с поста главного тренера Кике Сетьена, который возглавлял клуб с октября 2022 года. В нынешнем сезоне чемпионата Испании команда проиграла три матча из четырёх и занимает 15-е место в турнирной таблице.

источник: Marca
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