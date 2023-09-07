Франко Камоцци: Изидор обязательно усилит «Зенит»

Итальянский футбольный функционер Франко Камоцци поделился мнением о возможном трансфере нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора в «Зенит».

«Вильсон Изидор — хороший футболист, качественный нападающий. Он мне нравится. Если его переход в «Зенит» состоится, это будет отличным приобретением для петербуржцев. Изидор обязательно усилит «Зенит», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что санкт-петербургский клуб арендует форварда за €1,35 млн до конца сезона. Сине-бело-голубые смогут выкупить Вильсона у «Локомотива».

Ранее сообщалось, что агент футболиста договаривается с «Краснодаром», ЦСКА и «Зенитом» о возможном переходе игрока.

Напомним, что в конце августа футболист покинул расположение клуба РПЛ и улетел во Францию, однако перейти в клуб Лиги 1 ему так и не удалось. Контракт Изидора с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года.