ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Франко Камоцци: Изидор обязательно усилит «Зенит»

По слухам, Изидор переберётся в город на Неве на правах вренды.
07 сентября 2023 16:30
автор: Александр Кожевников

Итальянский футбольный функционер Франко Камоцци поделился мнением о возможном трансфере нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора в «Зенит».

«Вильсон Изидор — хороший футболист, качественный нападающий. Он мне нравится. Если его переход в «Зенит» состоится, это будет отличным приобретением для петербуржцев. Изидор обязательно усилит «Зенит», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что санкт-петербургский клуб арендует форварда за €1,35 млн до конца сезона. Сине-бело-голубые смогут выкупить Вильсона у «Локомотива».

Ранее сообщалось, что агент футболиста договаривается с «Краснодаром», ЦСКА и «Зенитом» о возможном переходе игрока.

Напомним, что в конце августа футболист покинул расположение клуба РПЛ и улетел во Францию, однако перейти в клуб Лиги 1 ему так и не удалось. Контракт Изидора с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года.

источник: «РБ-Спорт»
ЦСКА проявляет интерес к нападающему «Родины» Тимошенко
Армейцы ищут усиление атакующей линии.
07.09.2023 16:37
Футбол
автор: Денис Владимиров
Экс-форвард сборной Испании Рауль может возглавить «Вильярреал»
Ранее клуб покинул Кике Сетьен.
07.09.2023 16:22
Футбол
автор: Денис Владимиров
Черчесов объяснил, почему отказался стать главным тренером клуба из Саудовской Аравии
Черчесов объяснил, почему отказался стать главным тренером клуба из Саудовской Аравии
До 2021 года он руководил сборной России.
07.09.2023 15:53
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Некомфортно». Черчесов рассказал о своём отношении к слухам о назначении в один из клубов РПЛ
«Некомфортно». Черчесов рассказал о своём отношении к слухам о назначении в один из клубов РПЛ
Специалист летом был уволен из «Ференцвароша».
07.09.2023 15:21
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Раньше играли в красивый футбол, а сейчас играют на результат». Черчесов – о «Краснодаре»
До 2021 года он руководил сборной России.
07.09.2023 15:15
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Источник: Изидор перейдёт в «Зенит» на правах аренды
Клуб из Санкт-Петербурга получит право выкупа игрока.
07.09.2023 15:04
Футбол
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.