ЦСКА проявляет интерес к нападающему «Родины» Тимошенко

Московский ЦСКА интересуется нападающим столичной «Родины» Иваном Тимошенко, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, клубы эти летом вели переговоры о трансфере 24-летнего футболиста. «Родина» была готова отпустить форварда за 1,5 млн евро, однако стороны не смогли договориться о сделке.

Тимошенко выступает за «Родину» с 2022 года. В нынешнем сезоне он провёл в составе команды восемь матчей и отметился пятью голами. В прошлом сезоне футболист забил 16 голов в 34 играх. Контракт нападающего с «Родиной» рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 600 000 евро.