ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

ЦСКА проявляет интерес к нападающему «Родины» Тимошенко

Армейцы ищут усиление атакующей линии.
07 сентября 2023 16:37
автор: Денис Владимиров

Московский ЦСКА интересуется нападающим столичной «Родины» Иваном Тимошенко, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, клубы эти летом вели переговоры о трансфере 24-летнего футболиста. «Родина» была готова отпустить форварда за 1,5 млн евро, однако стороны не смогли договориться о сделке.

Тимошенко выступает за «Родину» с 2022 года. В нынешнем сезоне он провёл в составе команды восемь матчей и отметился пятью голами. В прошлом сезоне футболист забил 16 голов в 34 играх. Контракт нападающего с «Родиной» рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 600 000 евро.

источник: «РБ-Спорт»
Франко Камоцци: Изидор обязательно усилит «Зенит»
По слухам, Изидор переберётся в город на Неве на правах вренды.
07.09.2023 16:30
Футбол
автор: Александр Кожевников
Экс-форвард сборной Испании Рауль может возглавить «Вильярреал»
Ранее клуб покинул Кике Сетьен.
07.09.2023 16:22
Футбол
автор: Денис Владимиров
Черчесов объяснил, почему отказался стать главным тренером клуба из Саудовской Аравии
Черчесов объяснил, почему отказался стать главным тренером клуба из Саудовской Аравии
До 2021 года он руководил сборной России.
07.09.2023 15:53
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Некомфортно». Черчесов рассказал о своём отношении к слухам о назначении в один из клубов РПЛ
«Некомфортно». Черчесов рассказал о своём отношении к слухам о назначении в один из клубов РПЛ
Специалист летом был уволен из «Ференцвароша».
07.09.2023 15:21
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Раньше играли в красивый футбол, а сейчас играют на результат». Черчесов – о «Краснодаре»
До 2021 года он руководил сборной России.
07.09.2023 15:15
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Источник: Изидор перейдёт в «Зенит» на правах аренды
Клуб из Санкт-Петербурга получит право выкупа игрока.
07.09.2023 15:04
Футбол
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.