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В «Урале» подтвердили переговоры с игроками БАТЭ Малькевичем и Бочеровым

Екатеринбуржцы хотят подписать двух полузащитников.
07 сентября 2023 16:49
автор: Денис Владимиров

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию об интересе клуба к футболистам белорусского БАТЭ Владиславу Милькевичу и Валерию Бочерову.

«Мы интересуемся ими, ведём переговоры, скорее всего, один из них появится у нас после перерыва. Пока ещё ничего не подписано, но, как только завершим переговоры, сразу обо всём напишем», – приводит слова Иванова «РБ Спорт».

Малькевич выступает на позиции левого полузащитника. В нынешнем сезоне 23-летний футболист провёл в составе БАТЭ 23 матча, в которых забил два мяча и сделал три результативных передачи

Бочеров играет на месте опорного хавбека. В текущем сезоне 23-летний игрок провёл за БАТЭ 23 матча и отметился двумя голами и двумя ассистами.

источник: «РБ-Спорт»
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