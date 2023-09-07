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«Пари НН» подписал трёхлетний контракт с воспитанником «ПСЖ» Кутателадзе

Нижегородцы приобрели игрока в линию атаки.
07 сентября 2023 16:59
автор: Денис Владимиров

Нижегородский «Пари НН» объявил о подписании грузинского нападающего Николоза Кутателадзе.

Как сообщает пресс-служба российского клуба, контракт с 22-летним игроком рассчитан на три года. Он будет выступать за нижегородцев под 23-м номером.

Кутателадзе родился в Тбилиси в 2001 году, однако в 2009 году вместе с семьей переехал в Европу, где занимался футболом в школах чешских «Спарты» и «Браника», а также французских «Лилля» и «ПСЖ».

Ранее форвард выступал за вторую команду московского «Спартака» и французский «Родез».

источник: ФК «Нижний Новгород»
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