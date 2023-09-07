Смородская связала уход Изидора из «Локомотива» с финансовыми проблемами команды 

Продажа Вильсона Изидора в «Зенит» означает, что «Локомотив» вогнал себя в сложную финансовую ситуацию, заявила в разных с корреспондентом «Советского спорта» бывшая президент клуба Ольга Смородская.

«Продажа такого игрока, как Изидор в стан прямого конкурента может говорить только о том, что клубу сейчас срочно нужны деньги. Видимо, руководство «Локомотива» загнало себя в сложную финансовую ситуацию. Все покупали и покупали, теперь нужно как-то восполнить бюджет. Хотя, возможно он и не был таким важным игроком для команды, раз с ним так расстаются», - заявила Смородская.

Ранее сообщалось, что санкт-петербургский клуб арендует форварда за €1,35 млн до конца сезона. Сине-бело-голубые смогут выкупить Вильсона у «Локомотива».

Ранее сообщалось, что агент футболиста договаривается с «Краснодаром», ЦСКА и «Зенитом» о возможном переходе игрока.