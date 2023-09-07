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Капелло рассказал, кто по его версии достоин «Золотого мяча» в 2023 году

Бывший тренер сборной России отметил, что интрига этого года самая яркая за последнее десятилетие.
07 сентября 2023 17:39
автор: Никита Плохих

Хвича Кварацхелия, Эрлинг Холанд и Лионель Месси достойны получить «Золотой мяч» в 2023 году, заявил в разговоре с корреспондентом «Советского спорта» бывший тренер сборной России Фабио Капелло.

«В этом году церемония будет очень интересной. Впервые за последние десять лет, будет такая яркая интрига. Я точно не могу сказать, кто получит «Золотой мяч» в этом году, но могу назвать тех, кто точно этого достоин. Безусловно, Месси, который феноменально провёл ЧМ. Холанд был очень хорошо, а также отмечу Кварацхелию, в свой первый сезон в Италии он громко заявил о себе, заслуженно стал игроком года в Серии А, а лучший игрок Италии всегда претендует на «Золотой мяч», - заявил Капелло.

Церемония вручения престижной награды состоится 30 октября в Париже.

источник: «Советский спорт»
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