Бывший полузащитник «Зенита» Рязанцев объявил о завершении карьеры

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» и московского «Торпедо» Александр Рязанцев прокомментировал информацию о завершении профессиональной карьеры.

Ранее о том, что 37-летний футболист планирует завершить выступления сообщил Metaratings.ru.

«Это правда, что я завершаю карьеру футболиста. Я принял такое решение. Как мне далось такое решение? Долго думал об этом. Такие решения не принимаются просто так в один день», — приводит слова Рязанцева «Чемпионат».

Последним клубом Рязанцева стало «Торпедо». Он являлся игроком чёрно-белых с 2019 года. В прошлом сезоне хавбек провёл за москвичей 19 матчей, в которых забил один мяч и сделал одну результативную передачу.

Также за время карьеры Рязанцев выступал за казанский «Рубин», екатеринбургский «Урал», пермский «Амкар» и подмосковные «Химки». Он трижды становился чемпионом России и два раза побеждал в Кубке страны.