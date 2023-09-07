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Будыкин поделился мнением о возможном переходе Изидора в «Зенит»

Сейчас футболист выступает за «Локомотив».
07 сентября 2023 18:18
автор: Степан Шереметьев

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о возможном переходе форварда железнодорожников Вильсона Изидора в «Зенит».

«Стоит ли отдавать игрока прямому конкуренту? Вопрос в том, что хочет сам футболист. Если он не будет мотивирован в «Локомотиве», то будет портиться атмосфера в команде. А тут есть шанс продать игрока и не платить ему зарплату. Если он хочет уйти, то будет всем хорошо», — сказал Булыкин в интервью «СЭ».

Изидор перешел в «Локомотив» в январе 2022 года. Игрок забил 19 мячей и сделал 7 результативных передач в 42 матчах за железнодорожников во всех турнирах.

источник: «Спорт-Экспресс»
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