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Рамос рассказал, может ли он вернуться в сборную Испании

Игрок дебютировал в составе национальной команды в марте 2005 года.
07 сентября 2023 19:17
автор: Степан Шереметьев

Защитник «Севильи» Серхио Рамос допустил свое возвращение в сборную Испании.

«Год назад я принял решение уйти из сборной. Если возникнут связанные с возможным возвращением обстоятельства, кто знает? Все знают, что значит для меня представлять свою страну», — приводит слова футболиста Football Espana.

К слову, Рамос дебютировал в составе национальной команды в марте 2005 года в матче с Китаем. Всего за сборную 37-летний он провел 180 матчей, забил 23 мяча и отдал восемь результативных передач.

источник: Football Espana
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