Рамос рассказал, может ли он вернуться в сборную Испании

Защитник «Севильи» Серхио Рамос допустил свое возвращение в сборную Испании.

«Год назад я принял решение уйти из сборной. Если возникнут связанные с возможным возвращением обстоятельства, кто знает? Все знают, что значит для меня представлять свою страну», — приводит слова футболиста Football Espana.

К слову, Рамос дебютировал в составе национальной команды в марте 2005 года в матче с Китаем. Всего за сборную 37-летний он провел 180 матчей, забил 23 мяча и отдал восемь результативных передач.