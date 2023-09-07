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Завершивший карьеру Рязанцев может занять должность в структуре «Торпедо»

Футболист подтвердил факт переговоров.
07 сентября 2023 19:27
автор: Денис Владимиров

Бывший полузащитник московского «Торпедо» Александр Рязанцев прокомментировал информацию о возможном продолжении работы в структуре столичного клуба.

Ранее Рязанцев объявил о завершении карьеры. Он выступал за чёрно-белых с 2019 года.

«Пишут, что мне предложат должность в «Торпедо»? Да, это правда. Обсуждаем это с клубом», — приводит слова Рязанцева «Чемпионат».

За время карьеры 37-летний Рязанцев выступал за казанский «Рубин», санкт-петербургский «Зенит», екатеринбургский «Урал», пермский «Амкар» и подмосковные «Химки».

Он трижды становился чемпионом России, три раза выигрывал Суперкубок страны и дважды становился обладателем национального кубка. На счету Рязанцева пять матчей в составе сборной России.

источник: Чемпионат.com
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