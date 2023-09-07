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Нигматуллин считает, что Изидора интересуют только деньги

Француз может перебраться в «Зенит».
07 сентября 2023 19:37
автор: Денис Владимиров

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин высказался о возможном переходе французского форварда московского «Локомотива» Вильсона Изидора в санкт-петербургский «Зенит».

«Изидор — парень из компании Фернандеса и Медины. Ничего личного, только деньги. «Локомотив» в ситуации с Изидором сделал всё правильно. Продажа игрока в «Зенит» сейчас выгодна для «Локо», — приводит слова Нигматуллина «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Изидор перейдёт в «Зенит» на правах аренды до конца сезона. В соглашении будет пункт о возможном выкупе петербуржцами 23-летнего игрока.

Изидор перешёл в «Локомотив» из «Монако» зимой 2022 года. В нынешнем сезоне он провёл шесть матчей, забил два мяча и сделал одну голевую передачу.

источник: Чемпионат.com
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