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Журналист Tuttosport: не понимаю, как Кокорин мог попасть в Серию А

Россиянин не стал игроком основы в «Фиорентине».
07 сентября 2023 19:53
автор: Денис Владимиров

Журналист итальянского издания Tuttosport Массимо Франки прокомментировал переход российского форварда «Фиорентины» Александра Кокорина в кипрский «Арис».

«Кокорин был не нужен «Фиорентине». «Фиорентине» нужно было избавиться от него и она это сделала. Этот игрок – ошибка. Не понимаю, как он мог попасть в Серию А», – приводит слова Франки Legalbet.

5 сентября «Арис» объявил об аренде Кокорина на один сезон. 32-летний футболист будет выступать за клуб из Лимасола до конца сезона. Соглашение предусматривает опцию продления.

В минувшем сезоне Кокорин выступал за «Арис» на правах аренды. В составе команды он провёл 30 матчей и отметился 13 голами и шестью результативными передачами. Контракт россиянина с «Фиорентиной» действует до 2024 года.

источник: Legalbet
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