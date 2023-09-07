Журналист Tuttosport: не понимаю, как Кокорин мог попасть в Серию А

Журналист итальянского издания Tuttosport Массимо Франки прокомментировал переход российского форварда «Фиорентины» Александра Кокорина в кипрский «Арис».

«Кокорин был не нужен «Фиорентине». «Фиорентине» нужно было избавиться от него и она это сделала. Этот игрок – ошибка. Не понимаю, как он мог попасть в Серию А», – приводит слова Франки Legalbet.

5 сентября «Арис» объявил об аренде Кокорина на один сезон. 32-летний футболист будет выступать за клуб из Лимасола до конца сезона. Соглашение предусматривает опцию продления.

В минувшем сезоне Кокорин выступал за «Арис» на правах аренды. В составе команды он провёл 30 матчей и отметился 13 голами и шестью результативными передачами. Контракт россиянина с «Фиорентиной» действует до 2024 года.