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Игнатов на следующей неделе может быть дисквалифицирован на полгода

Футболист судится с известным агентом Александром Маньяковым.
Игнатов на следующей неделе может быть дисквалифицирован на полгода
07 сентября 2023 20:11
автор: Степан Шереметьев
автор фото: РИА Новости

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов на следующей неделе может быть дисквалифицирован на полгода. Об этом рассказала юрист межтерриториальной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Ирина Бжезовская, которая представляет интересы футболиста в суде с агентом Александром Маньяковым.

«Пока дело в свое время рассматривалось в Мытищинском суде, Маньяков обратился в палату РФС по разрешению споров с новым заявлением. В нем говорится, что мы допустили нарушение регламента РФС по разрешению споров тем, что мы обратились в суд общей юрисдикции с заявлением о принятии обеспечительных мер. То есть они считают, что это самостоятельное действие. Следуя их логике, то, что мы каждый раз приходим в суд по доверенности от Михаила, — это новое нарушение регламента. Дисквалификация — самая серьезная мера по регламенту. Мы ждем повестки в палату РФС. Таким образом, «Спартак» в период чемпионата России по футболу и до его окончания теряет сильного футболиста», — цитирует Игнатова «Матч ТВ».

Напомним, что в 2020 году Михаил Игнатов и Александр Маньяков заключили агентский договор, но спустя один год футболист расторг соглашение. Маньяков обратился в палату по разрешению споров РФС и требовал с полузащитника «Спартака» 9,5 миллиона рублей. Агент проиграл дело, но комитет по статусу футболистов встал на его сторону. Теперь комитет РФС отклонил жалобу спортсмена.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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