Сборная России сравняла счёт в матче с Египтом

В эти минуты в Суэце (Египет) проходит товарищеский матч, в котором встречаются олимпийская сборная Египта и команда России.

На 46-й минуте встречи сборная России сравняла счёт (1:1) в матче усилиями Степана Оганесяна, вышедшего на замену в перерыве.

Сборная Египта же открыла счёт на седьмой минуте встречи. У египтян прошла проникающая передача в штрафную, далее последовал прострел к вратарской, откуда Мажар в касание переправил мяч в сетку ворот.

Напомним, сборная России в рамках тренировочных сборов проведёт два матча со сборной Египта и встречу со сборной Катара.