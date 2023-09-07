Зарема Салихова обвинила «Спартак» в слабой позиции по делу с Игнатовым

Супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о ситуации вокруг полузащитника команды Михаила Игнатова. Она недовольна работой клуба.

«Где позиция клуба по своему игроку-воспитаннику? Теперь каждый агент в своих личных интересах может довести до дисквалификации игрока. То есть позиция клуба настолько терпеливо слабая, что даже Маньяков чувствует себя как минимум Миной Райолой», — приводит слова Салиховой Metaratings.

Напомним, что в 2020 году Михаил Игнатов и Александр Маньяков заключили агентский договор, но спустя один год футболист расторг соглашение. Маньяков обратился в палату по разрешению споров РФС и требовал с полузащитника «Спартака» 9,5 миллиона рублей. Агент проиграл дело, но комитет по статусу футболистов встал на его сторону. Теперь комитет РФС отклонил жалобу спортсмена.