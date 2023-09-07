ЦСКА выиграл спор в CAS по делу о трансфере Влашича в «Вест Хэм»

Московский ЦСКА выиграл спор в CAS по делу о переходе хорватского полузащитника Николы Влашича в английский «Вест Хэм».

«Клубу удалось отстоять свою позицию, что данная компания не принимала участие в организации трансфера Николы Влашича в «Вест Хэм». Раннее в январе 2022 года палатой РФС по разрешению споров было принято решение прекратить производство по делу Olea Sports Capital в отношении ЦСКА о признании существования договора об оказании посреднических услуг, по которому агентская компания хотела взыскать с нашего клуба порядка 1,5 миллиона долларов. ЦСКА и далее намерен отстаивать свои интересы в случае наличия намерений у оппонента продолжить разбирательство в правовом поле», — говорится в заявлении москвичей.

За ЦСКА Влашич выступал с 2018 года. В составе красно-синих он сыграл в 108 матчах, забил 33 гола и отдал 21 ассист. Игроком «Вест Хэма» хорват стал в августе 2021-го. Сейчас хавбек защищает цвета «Торино».