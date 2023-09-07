ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

ЦСКА выиграл спор в CAS по делу о трансфере Влашича в «Вест Хэм»

Переход состоялся летом 2021 года.
07 сентября 2023 20:54
автор: Матвей Макаренко

Московский ЦСКА выиграл спор в CAS по делу о переходе хорватского полузащитника Николы Влашича в английский «Вест Хэм».

«Клубу удалось отстоять свою позицию, что данная компания не принимала участие в организации трансфера Николы Влашича в «Вест Хэм». Раннее в январе 2022 года палатой РФС по разрешению споров было принято решение прекратить производство по делу Olea Sports Capital в отношении ЦСКА о признании существования договора об оказании посреднических услуг, по которому агентская компания хотела взыскать с нашего клуба порядка 1,5 миллиона долларов. ЦСКА и далее намерен отстаивать свои интересы в случае наличия намерений у оппонента продолжить разбирательство в правовом поле», — говорится в заявлении москвичей.

За ЦСКА Влашич выступал с 2018 года. В составе красно-синих он сыграл в 108 матчах, забил 33 гола и отдал 21 ассист. Игроком «Вест Хэма» хорват стал в августе 2021-го. Сейчас хавбек защищает цвета «Торино».

источник: ПФК ЦСКА
Сборная России сыграла вничью с олимпийской сборной Египта
Сборная России сыграла вничью с олимпийской сборной Египта
Команда обменялись забитыми голами.
07.09.2023 21:05
Футбол
автор: Александр Кожевников
Александр Мостовой: Испании не будет легко в матче с Грузией
Прогноз эксперта.
07.09.2023 21:01
Футбол
автор: Матвей Макаренко
В «Спартаке» прокомментировали информацию о возможном полугодичном отстранении Игнатова
Футболист может быть дисквалифицирован.
07.09.2023 20:53
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Андрей Мостовой получил травму в матче с «Сепаханом»
А ведь он только восстановился.
07.09.2023 20:31
Футбол
автор: Матвей Макаренко
Зарема Салихова обвинила «Спартак» в слабой позиции по делу с Игнатовым
Супруга бывшего владельца красно-белых выдала очередную яркую цитату.
07.09.2023 20:24
Футбол
автор: Матвей Макаренко
Сборная России сравняла счёт в матче с Египтом
Сборная России сравняла счёт в матче с Египтом
Матч проходит в Суэце.
07.09.2023 20:22
Футбол
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.