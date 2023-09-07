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Александр Мостовой: Испании не будет легко в матче с Грузией

Прогноз эксперта.
07 сентября 2023 21:01
автор: Матвей Макаренко

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался в преддверии матча между национальными командами Испании и Грузии. Игра пройдёт в рамках отбора на чемпионат Европы.

«Не думаю, что Испании сейчас будет легко. Команда все еще привыкает к новому тренеру, у нее много молодых игроков. Так что Грузия у себя дома может доставить проблем «красной фурии». Думаю, голов тут стоит ждать с обеих сторон», — цитирует Александра Мостового «ВсеПроСпорт».

Игра между Испанией и Грузией состоится завтра, 8 сентября, в 19:00 по московскому времени.

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