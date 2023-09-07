Сборная России сыграла вничью с олимпийской сборной Египта

В Суэце (Египет) завершился товарищеский матч, в котором встречаются олимпийская сборная Египта и команда России.
Встреча завершилась вничью - 1:1.
Сборная Египта открыла счёт на седьмой минуте встречи. У египтян прошла проникающая передача в штрафную, далее последовал прострел к вратарской, откуда Мажар в касание переправил мяч в сетку ворот.
На 46-й минуте встречи сборная России сравняла счёт в матче усилиями Степана Оганесяна.
Более забитых голов в матче зрители не увидели.
Напомним, сборная России в рамках тренировочных сборов проведёт два матча со сборной Египта и встречу со сборной Катара.
источник: «Советский спорт»