Александр Прудников: Изидор усилит «Зенит»

Бывший нападающий «Спартака» Александр Прудников высказался о возможном переходе французского форварда Вильсона Изидора в «Зенит». Сейчас он игрок «Локомотива».

«Трансфер Изидора в «Зенит? Он успешно выходил на замены в «Локомотиве», забивал. В принципе, это очень хороший игрок. Как минимум для нашего чемпионата. Поэтому в любом случае он должен усилить «Зенит», — приводит слова Прудникова «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что агент футболиста договаривается с «Краснодаром», ЦСКА и «Зенитом» о возможном переходе игрока.