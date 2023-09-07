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Александр Прудников: Изидор усилит «Зенит»

Эксперт расхвалил француза.
07 сентября 2023 21:48
автор: Матвей Макаренко

Бывший нападающий «Спартака» Александр Прудников высказался о возможном переходе французского форварда Вильсона Изидора в «Зенит». Сейчас он игрок «Локомотива».

«Трансфер Изидора в «Зенит? Он успешно выходил на замены в «Локомотиве», забивал. В принципе, это очень хороший игрок. Как минимум для нашего чемпионата. Поэтому в любом случае он должен усилить «Зенит», — приводит слова Прудникова «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что агент футболиста договаривается с «Краснодаром», ЦСКА и «Зенитом» о возможном переходе игрока.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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