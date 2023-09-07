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Колосков заявил, что сборная России выполнила все цели в матче с Египтом

Игра завершилась вничью.
07 сентября 2023 21:53
автор: Александр Кожевников

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал ничейный исход товарищеского матча между олимпийской сборной Египта и сборной России.

«Стоило играть или нет — это примитивное суждение. Цель у данного матча — дать возможность главному тренеру посмотреть игроков ближайшего резерва. Для этого поехал данный состав, он готовился, варьировался. Самим ребятам очень важно было получать замечания, указания, подсказ от тренера сборной. От матча с Египтом польза для всех. И игра получилась напряженная, острая, с мощной концовкой. Задачи, которые стояли перед сборной, выполнены в полном объеме», - приводит слова Колоскова «Спорт-Экспресс».

Футболисты сборной России сыграли вничью с олимпийской сборной Египта (игроки до 23 лет) в товарищеском матче. Встреча закончилась со счетом 1:1. Хозяева вышли вперед после точного удара Биляля Мажара на 7-й минуте, но в самом начале второго тайма россияне счёт сравняли — забил Степан Оганесян.

источник: «Советский спорт»
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