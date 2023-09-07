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Сергей Семак рассказал о травмах Караваева и Мостового

Защитник будет готов к следующему матчу.
07 сентября 2023 23:53
автор: Матвей Макаренко

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о травмированных футболистах. Один из них сыграет в следующем матче.

«Будут ли Караваев и Мостовой готовы к следующей игре в РПЛ? Караваев должен быть готов, он поехал после последнего матча чемпионата в сборную. Есть небольшое повреждение, но несерьёзное. Думаю, что после 10-го числа приступит потихоньку к тренировкам — сначала в индивидуальном режиме, но к матчу, думаю, должен подойти. Ничего серьёзного нет. По Андрею пока не могу сказать, насколько серьёзно. Думаю, он как раз вряд ли начнёт, судя по тому, что я видел, по крайней мере», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

Мостовой снова получил травму. В этот раз в товарищеском матче. Караваев же был вызван в сборную России, но покинул базу после получения повреждения.

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