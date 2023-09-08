Агент Кварацхелии назвал две команды, ради которых Хвича покинул бы «Наполи»

Футбольный агент Мамука Джугели, представляющий интересы нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии, поделился планами на будущее своего клиента.

«Повторюсь: мы не рассматриваем возможность ухода из «Наполи». Когда Хвича будет готов играть за «Реал» или «Барселону», мы оценим такую перспективу. Сейчас в команде есть такие футболисты, как Осимхен, Ди Лоренцо, Зелиньски. Это сильная команда, поэтому мы хотим уходить», – цитирует Джугели издание CalcioNapoli24.

В прошлом сезоне грузинский форвард сыграл 43 встречи за неаполитанцев, в которых забил 14 голов и оформил 14 ассистов. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Кварацхелии составляет 85 млн евро.