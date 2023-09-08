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Месси прокомментировал первую победу сборной Аргентины в квалификации ЧМ-2026

Гол Лионеля помог его команде победить Эквадор.
08 сентября 2023 07:39
автор: Виталий Овсянников

Нападающий аргентинской национальной команды Лионель Месси поделился мыслями после победы своей сборной в матче отбора к ЧМ-2026 против Эквадора.

«Мы знаем, что нас ждут сложные игры в квалификации. В Эквадоре очень хорошие игроки, они знают, что делают, и очень хороши физически. Это была очень тяжёлая игра. Все хотят победить Аргентину, а теперь, когда мы стали чемпионами, ещё больше», — цитирует Месси пресс-служба сборной Аргентины.

Напомним, матч завершился со счётом 1:0 в пользу «альбиселесте». Единственный гол в этом матче забил форвард Аргентины Лионель Месси. Капитану команды удалось отличиться на 78-й минуте встречи.

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