Футболиста «Манчестер Юнайтед» Антони обвинили еще две девушки

Вингер «Манчестер Юнайтед» Антони столкнулся с новыми обвинениями в жестоком обращении со стороны еще двух девушек.

Отмечается, что Райса де Фрейтас и Ингрид Лана последовали примеру бывшей девушки бразильца Габриэлы Каваллин и выдвинули против него обвинения.

Так, инфлюэнсер и студентка юридического факультета Райса Де Фрейтас утверждает, что получила телесные повреждения после нападения со стороны Антони и женщины в мае прошлого года. Ей потребовалось лечение в больнице.

В свою очередь банкир Ингрид Лана в заявила, что игрок пытался заставить ее заняться с ним сексом, передает RecordTV.