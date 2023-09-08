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Футболиста «Манчестер Юнайтед» Антони обвинили еще две девушки

Игрок попал под следствие.
Футболиста «Манчестер Юнайтед» Антони обвинили еще две девушки
08 сентября 2023 08:16
автор: Степан Шереметьев
автор фото: Getty Images

Вингер «Манчестер Юнайтед» Антони столкнулся с новыми обвинениями в жестоком обращении со стороны еще двух девушек.

Отмечается, что Райса де Фрейтас и Ингрид Лана последовали примеру бывшей девушки бразильца Габриэлы Каваллин и выдвинули против него обвинения.

Так, инфлюэнсер и студентка юридического факультета Райса Де Фрейтас утверждает, что получила телесные повреждения после нападения со стороны Антони и женщины в мае прошлого года. Ей потребовалось лечение в больнице.

В свою очередь банкир Ингрид Лана в заявила, что игрок пытался заставить ее заняться с ним сексом, передает RecordTV.

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