Лионеля Месси впервые с 2014 года заменили в официальном матче аргентинской сборной

Подошел к концу матч в рамках 1-го тура отборочного турнира ЧМ-2026 в Южной Америке, в котором встретились сборная Аргентины обыграла Эквадор со счётом 1:0.

Единственный гол в этом матче забил форвард Аргентины Лионель Месси. Капитану команды удалось отличиться на 78-й минуте встречи.

Спустя 11 минут Месси был заменен на Эксекиэля Паласиоса.

Таким образом, 36-летний футболист был заменен в официальном матче сборной Аргентины впервые с 2014 года. Тогда Лионель был заменен на 63-й минуте матча группового этапа ЧМ-2014 против Нигерии (3:2).