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Главный тренер «Спартака» Абаскаль рассказал, как команда собирается выбираться из кризиса

Красно-белые ушли на паузу с четырёхматчевой безвыигрышной серией в РПЛ.
08 сентября 2023 08:44
автор: Максим Скороходов

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дал интервью, в котором рассказал о ближайших задачах команды на форе неудач в РПЛ.

«Мы должны сделать правильные выводы из того, что происходило, исправить по максимуму те ошибки, сконцентрироваться на нашей работе. Особенно это касается новых футболистов, которым нужно вписываться в нашу игровую концепцию. Повышать взаимопонимание, конечно сейчас это невозможно, потому что многие уехали в свои национальные сборные. Сейчас очень важный период для того, чтобы понять, кто мы, чего мы хотим, продолжать идти вперёд.

Мы должны идти по тому курсу, который мы преследуем, повышать коммуникацию и концентрацию, работать над этими компонентами, потому что они действительно очень важны. У нас хороший состав, нам многое по силам, мы должны сейчас продолжать работать», - сказал Абаскаль клубной пресс-службе.

Из-за четырёхматчевой безвыигрышной серии в РПЛ «Спартак» упал с на девятое место в турнирной таблице. У красно-белых 10 очков после семи матчей. В следующем туре команда Абаскаля примет 16 сентября «Сочи».

источник: ФК «Спартак»
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