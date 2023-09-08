«Мы мало тренировались в этом составе». Агкацев — о ничьей с Египтом

Вратарь сборной России Станислав Агкацев прокомментировал результат товарищеской встречи против Олимпийской сборной Египта (1:1).

В составе российской команды единственный гол удалось забить Степану Оганесяну.

«Тяжёлая игра получилась, мы мало тренировались в этом составе, поэтому тяжело было найти какие-то игровые связи. Ребята все старались, моментами что-то получалось, моментами — нет. Для первого матча в таком составе — нормально», — цитирует Агкацева официальный сайт РФС.

Напомним, российская национальная сборная проведет ещё один матч против сборной Египта. Он состоится 11 сентября в 19:00 (мск).