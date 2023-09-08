ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Мы мало тренировались в этом составе». Агкацев — о ничьей с Египтом

Встреча завершилась со счётом 1:1.
08 сентября 2023 09:33
автор: Виталий Овсянников

Вратарь сборной России Станислав Агкацев прокомментировал результат товарищеской встречи против Олимпийской сборной Египта (1:1).

В составе российской команды единственный гол удалось забить Степану Оганесяну.

«Тяжёлая игра получилась, мы мало тренировались в этом составе, поэтому тяжело было найти какие-то игровые связи. Ребята все старались, моментами что-то получалось, моментами — нет. Для первого матча в таком составе — нормально», — цитирует Агкацева официальный сайт РФС.

Напомним, российская национальная сборная проведет ещё один матч против сборной Египта. Он состоится 11 сентября в 19:00 (мск).

источник: РФС
Воспитанник «ПСЖ» Кутателадзе рассказал, почему решил продолжить карьеру в России
22-летний грузинский форвард перешёл в «Пари НН».
08.09.2023 09:46
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Расстелили ковёр из купюр». Губерниев объяснил возможный переход Изидора в «Зенит»
«Расстелили ковёр из купюр». Губерниев объяснил возможный переход Изидора в «Зенит»
«Локомотив» продаёт форварда.
08.09.2023 09:44
Футбол
автор: Максим Скороходов
Ярошик рассказал подробности своего быстрого ухода из «Оренбурга»
Чешский специалист руководил командой с 22 июня 2023 года.
08.09.2023 09:40
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Врач сборной России рассказал о здоровье Пиняева
Врач сборной России рассказал о здоровье Пиняева
Игрок пропустил матч против олимпийской сборной Египта (1:1).
08.09.2023 09:19
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Оганесян пока не может определиться с национальной командой, за которую хочет играть
Оганесян пока не может определиться с национальной командой, за которую хочет играть
Ранее футболист в составе сборной России провел встречу против Египта (1:1).
08.09.2023 08:59
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Главный тренер «Спартака» Абаскаль рассказал, как команда собирается выбираться из кризиса
Красно-белые ушли на паузу с четырёхматчевой безвыигрышной серией в РПЛ.
08.09.2023 08:44
Футбол
автор: Максим Скороходов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.