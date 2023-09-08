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Воспитанник «ПСЖ» Кутателадзе рассказал, почему решил продолжить карьеру в России

22-летний грузинский форвард перешёл в «Пари НН».
08 сентября 2023 09:46
автор: Виталий Овсянников

Грузинский нападающий Николоз Кутателадзе, являющийся воспитанником футбольной академии «Пари Сен-Жермен», прокомментировал своё решение перейти в «Пари НН».

«Почему принял решение продолжить карьеру в России? Появилась такая возможность. В нижегородском клубе мной заинтересовались, позвонили отцу. И мы с ним решили, что «Пари НН» – отличный вариант для развития моей карьеры, для моего роста как футболиста», — цитирует Кутателадзе пресс-служба «Пари НН».

Кутателадзе родился в Тбилиси в 2001 году, однако в 2009 году вместе с семьей переехал в Европу, где занимался футболом в школах чешских «Спарты» и «Браника», а также французских «Лилля» и «ПСЖ».

Ранее форвард выступал за вторую команду московского «Спартака» и французский «Родез».

источник: ФК «Нижний Новгород»
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